Die Google Pixel Watch kommt und wird kein Schnäppchen

Google soll für 2022 erstmals an einer eigenen Smartwatch arbeiten, die bisher als Pixel Watch die Runde gemacht hat. Wobei man fairerweise sagen muss, dass der finale Name nicht feststeht – das Pixel-Team arbeitet allerdings an der neuen Uhr.

Laut Business Insider soll die Google Pixel Watch nächstes Jahr auf den Markt kommen, das haben wir bereits von einer zuverlässigen Google-Quelle gehört. Wir haben die Google Pixel Watch schon gesehen, denn sie war mal für 2021 geplant:

-->

Laut The Verge wird die Google Pixel Watch aber kein Schnäppchen, denn Google will die Smartwatch laut deren Quellen über der kommenden Wear OS-Smartwatch von Fitbit einstufen und wird beim Preis auf dem Level einer Apple Watch liegen.

Neue Details haben wir sonst noch nicht, aber beide Quellen behaupten, dass der Fokus auf Fitness liegen wird und Google möchte bis zum Release auch Fitbit als Software-Funktion in Wear OS implementieren. Das würde Modelle von Fitbit zwar theoretisch überflüssig machen, aber mal schauen, wie diese sich unterscheiden.

Video: Mein Problem mit Wear OS

Kommentar: Google hat mich 2021 mit Wear OS enttäuscht Das Jahr neigt sich dem Ende und da denkt man gerne darüber nach, was denn so in der Branche passiert ist. Außerdem gilt es noch die letzten Testgeräte unter die Lupe zu nehmen, wie aktuell die ganz neue Smartwatch mit…30. November 2021 JETZT LESEN →

-->