Alexa, melde dich, wenn das Wasser läuft

Amazon hat im November-Update ein paar neue Funktionen angekündigt, die aber vorerst nur in den USA verteilt werden. Es dauert oft eine Weile, bis diese zu uns nach Deutschland kommen, wir werden euch dann hier entsprechend informieren.

Neu sind zwei Töne (Sound Detectors), die eine Routine auslösen können. Da wäre einmal laufendes Wasser, auf das euch Amazon Alexa aufmerksam machen kann (man nennt als Beispiel, dass Kinder es nach dem Zähneputzen nicht ausschalten).

Ebenfalls neu sind Töne von Haushaltsgeräten, wie einer Waschmaschine oder einer Spülmaschine. Hier kann euch Alexa laut Amazon in Zukunft eine Nachricht schicken, wenn die Waschmaschine fertig ist (die meisten machen einen Ton).

