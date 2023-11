Alexa mit Neustart: Amazon trennt sich von Android

Wir haben vor ein paar Tagen von einer zuverlässigen Quelle gehört, dass Amazon bald Android als Basis entfernt und an einem eigenen OS gearbeitet hat. Amazon hat sich noch nicht dazu geäußert, aber dieser Plan ist sogar schon angelaufen.

Amazon geht mit OS 1.1 an den Start

Auf dem aktuellen Amazon Echo Show 5 ist kein Fire OS mehr installiert, sondern nur noch ein „OS“. Amazon spricht hier von Version 1.1 und es gibt noch keinen anderen Speaker mit diesem OS, der neue Amazon Echo Show 8 nutzt noch Fire OS.

Die Quelle bezeichnete das neue OS von Amazon als „Vega“, aber das war wohl nur der interne Codename bei Amazon. Gibt es Nachteile? Es sieht so aus, als ob die App für Netflix (noch) nicht verfügbar ist. Optisch sieht das OS aber identisch aus.

Dieser Schritt soll nur der Anfang sein, denn Amazon möchte Android nach und nach bei allen Produkten entfernen, also auch den Fire TVs, Tablets und was man so alles anbietet. Mal schauen, ob sich Amazon noch dazu äußert und den Schritt erklärt oder ob man sich einfach so von Fire OS und Android bei allen Geräten trennt.

