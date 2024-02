Amazon Alexa: Teddy antwortet euch ab morgen

Bei Amazon Prime Video ist diese Woche die Die Teddy Teclebrhan Show gestartet und Amazon möchte das mit einer Marketingaktion bei Alexa pushen. Teddy wird euch mit Antoine, Percy und Ernst Riedler (Rollen von Teddy) bei Alexa antworten.

Am 23. Februar geht es los, Teddy ist aber nur für kurze Zeit verfügbar, denn am 25. Februar verschwindet er schon wieder. Mit „Alexa, was kann ich Teddy alles fragen?“ findet ihr heraus, wann euch Teddy antwortet (mehr Optionen unten).

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Amazon Alexa: Fragen für Teddy

„Alexa, überrasch mich.“

„Alexa, gib mir ein fun fact.“

„Alexa, erzähl mir eine lustige Geschichte.“

„Alexa, mach mir ein Kompliment.“

„Alexa, hast du mich lieb?“

„Alexa, was soll ich anziehen?“

„Alexa, du stinkst.“

„Alexa, wie macht die Ziege?“

„Alexa, sag mir einen Zungenbrecher.“

„Alexa, warum ist die Banane krumm?“

„Alexa, rapp mal.“

„Alexa, sing mal.“

„Alexa, kannst du Jugendsprache?“

„Alexa, kannst du Schwäbisch?“

Ausprobiert: Amazon Echo Hub startet heute in Deutschland Amazon schickt ab heute den neuen Echo Hub in Deutschland für 199,99 Euro in den Verkauf, eine Vorbestellerphase gibt es dieses Mal also nicht, es geht direkt los. Das Smart-Home-Bedienpanel […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->