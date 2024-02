Ausprobiert: Amazon Echo Hub startet heute in Deutschland

Amazon schickt ab heute den neuen Echo Hub in Deutschland für 199,99 Euro in den Verkauf, eine Vorbestellerphase gibt es dieses Mal also nicht, es geht direkt los. Das Smart-Home-Bedienpanel wurde im September letzten Jahres vorgestellt.

Amazon Echo Hub: Eine neue Kategorie

Was erwartet euch hier? Es ist eine neue Echo-Produktkategorie, die zwar an die Show-Geräte mit Display erinnert, aber in diesem Fall liegt der Fokus nicht auf dem Speaker, der Sound ist echt nicht gut, es geht voll um eine Smart Home-Zentrale.

Ihr bekommt also eine eigene Benutzeroberfläche für den Hub, mit dem ihr Dinge in eurem Haus steuern könnt. Diese erinnert etwas an die Show-Modelle und hat auch viele Ähnlichkeiten, aber der Aufbau ist etwas anders und es gibt andere Widgets.

Auf dem Startbildschirm legt man zum Beispiel das Wetter, Favoriten, die smarten Leuchten, das Datum oder eine neue Notiz fest. Eine Spracheingabe ist natürlich ganz normal möglich, aber die Idee ist, dass man auch immer wieder Touch nutzt und sich eben Dinge anzeigen lässt, zum Beispiel im Eingangsbereich vom Haus.

Das OS läuft ganz okay, aber es ist, wie bei den Show-Modellen, auch nicht extrem flüssig, da merkt man, dass Hardware und Software nicht Highend sind. Reicht aus, da man es überwiegend anschaut und maximal ein paar Dinge antippt oder mal hin und her wischt, eine längere Zeit würde ich das nicht unbedingt nutzen wollen.

Mit gefällt aber die Idee, dass man den Amazon Echo Hub auch an einer Wand anbringen und das quasi als Schaltzentrale daheim nutzen kann. Ich habe es zwar mit einem Dock genutzt, weil sie die Montage für die kurze Zeit in der Wohnung nicht mehr lohnt, aber es so positioniert, als ob es im Büro meine Zentrale wäre.

Die Smart Home-Anbindung ist so, wie man das von Alexa und den Echos kennt, die Auswahl ist riesig und wir nutzen das daher auch als Basis daheim. Aber bei den Displays merkt man auch, dass es Grenzen bei Android oder iOS gibt, denn auf die Plattformen kann Amazon nicht zugreifen und deren Dienste daher nicht nutzen.

Heißt: Ihr könnt euch zwar den Google Kalender speichern, aber Dinge wie eine Nachricht, einen Anruf oder ein Bild von einer WhatApp-Meldung, werden euch hier nicht angezeigt. Im Ökosystem von Amazon ist der Hub gut, außerhalb eher nicht.

Ich habe schon bei den Shows angemerkt, dass das schade ist, denn diese fühlen sich in einem Android-Ökosystem oder Apple-Ökosystem nicht so wohl. Für Dinge wie Ring-Kameras, Hue-Leuchten, Tado und Co. ist der Hub aber optimal geeignet.

Die Einrichtung ist einfach und simpel, funktioniert aber leider nur über den Hub selbst und nicht über die Alexa-App, WLAN, Amazon-Konto und Co. muss man also auf dem 8 Zoll großen Display eingeben, welches von der Qualität okay ist. Es kann durchaus hell werden, was wichtig ist, aber erwartet hier keine Highend-Qualität.

Für 200 Euro ist das Display aber wirklich vollkommen in Ordnung.

Ich kenne einige, die sich sowas mit einem Apple iPad oder Android-Tablet in ihr Haus oder ihre Wohnung gebastelt haben, die Idee einer Smart Home-Zentrale ist also nicht neu und ich finde sie nicht schlecht. Wer mit Alexa unterwegs ist, für den könnte das hier eine (wie ich finde preislich sehr passable) Lösung daheim sein.

An dieser Stelle nur der Hinweis, dass ich den Hub nur empfehle, wenn man diesen an der Wand montiert, sonst würde ich den günstigeren Amazon Echo Show 8 auf den Tisch stellen, der mittlerweile eben auch einen wirklich guten Sound mitbringt.

Der Vergleich hinkt zwar, da der Hub beim OS etwas mehr bietet, ich würde da aber lieber die Preisersparnis und den besseren Sound nehmen. Die Idee mit der Wand gefällt mir aber, da könnte der Echo Hub langfristig bei mir zum Einsatz kommen.

Es ist eine solide Smart Home-Zentrale mit ein paar Extras, die gut im Ökosystem von Amazon funktioniert und im Alltag auch ein digitaler Bilderrahmen sein kann.

