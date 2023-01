Amazon Alexa: Website wird nicht mehr weiterentwickelt

Die Amazon Alexa-Geräte lassen sich seit jeher per Website und per App nutzen. Doch im Web wird Amazon wohl irgendwann den Stecker ziehen.

Alexa bzw. Echo-Geräte erhalten immer mehr Funktionen. Diese sind in der Regel in der Alexa-App zu finden. Lange Zeit konnte man den Service aber auch ohne App unter alexa.amazon.de nutzen. Das könnte bald ein Ende haben.

Amazon weist nämlich inzwischen darauf hin, dass diese Alexa-Website nicht mehr weiterentwickelt wird. Anders lässt sich der Hinweis jedenfalls nicht deuten, den Amazon auf genannter Website an die User ausspielt. So heißt es:

Diese Website unterstützt derzeit nicht alle Amazon-Geräte und Alexa-Funktionen, und die Funktionalität wird im Laufe der Zeit weiter eingeschränkt werden. Bitte lade die neueste Version der Alexa App aus dem iOS App Store oder von Google Play herunter, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen.

Überraschend kommt dieser Schritt nicht. So sei nach letzten Brancheninformationen beim Alexa-Team von „einer Division in der Krise“ die Rede. Alexa wäre demnach „kolossal gescheitert“ und sei eine „vertane Gelegenheit“. Von daher ist es naheliegend, dass Amazon in diesem Bereich Kosten sparen will und muss.

