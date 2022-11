Alexa, hast du noch eine Zukunft bei Amazon?

Hat Alexa eine Zukunft bei Amazon? Schaut man sich die zahlreiche Produkte und die neuen Funktionen an, die immer wieder kommen, dann könnte man meinen, dass es gut läuft. Doch intern sieht die Lage für Alexa leider nicht so rosig aus.

Amazon Alexa steht auf dem Prüfstand

Der Dienst bringt nicht den erhofften Geldsegen und die Sparte mit Geräten macht Verluste. Laut Wall Street Journal will Amazon-Chef Andy Jassy daher prüfen, wie es mit Alexa weitergeht. Amazon schaut, ob sich die Investments noch lohnen.

Das bedeutet nicht, dass Alexa eingestellt wird, aber es wäre denkbar, dass wir weniger neue Hardware und Funktionen sehen. In einem Statement gegenüber The Verge hat Amazon betont, dass man „optimistisch“ bleibt und Alexa weiterhin eine wichtige Rolle für Amazon spielen wird. Am Ende ist ein Punkt entscheidend: Geld.

Amazon fährt eine Strategie, bei der man viele Dinge sehr preiswert anbietet und draufzahlt, da sie am Ende für mehr Umsatz sorgen. Amazon Music ist teilweise in Amazon Prime enthalten, damit es mehr Prime-Nutzer gibt, damit die mehr kaufen.

Doch auch Amazon dürfte die aktuelle Krise spüren und hat daher zum Beispiel auch das Musik-Paket bei Prime verschlechtert. Das Ziel dürfte klar sein, Amazon will mehr Kunden zum Unlimited-Abo locken, damit man mehr Geld damit verdient.

Ende der Billig-Mentalität bei Amazon

Die „Billig-Mentalität“ könnte ein Ende bei Amazon haben, denn sollte die Kaufkraft zurückgehen, dann geht das Geschäftsmodell nicht mehr auf. Und dann werden Posten wie Alexa auf einmal zu teuer und rechnen sich nicht. Wie geht es weiter?

Ich bin mal gespannt, wie sich das 2023 entwickelt, da Alexa die Basis daheim ist. Doch solche Änderungen sind selten positiv, was mich skeptisch auf das nächste Jahr blicken lässt. Bei Apple und Google gab es diese Entwicklung auch schon.

Am Anfang konnte Google mit Amazon mithalten, wenn es um neue Hardware für den Google Assistant ging. Mittlerweile hat man das stark reduziert. Apple verkauft nur noch einen HomePod und der Zustand von Siri ist … naja, ein anderes Thema.

Amazon hat aber in all den Jahren massiv in das Alexa-Ökosystem investiert und ich vermute, dass man das mit Blick auf ein schwieriges Jahr (2023) reduziert. Mal schauen, was sich noch ändert, ein Wechsel ist derzeit aber auch keine Option.

