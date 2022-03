Amazon will das Radio neu erfinden

Amazon hat diese Woche einen neuen Dienst mit einer neuen App vorgestellt, der sich Amp nennt. Bisher gibt es das Angebot übrigens nur in den USA, die App kann man noch nicht bei uns herunterladen (wir informieren euch, wenn es passiert).

Amp ist eine moderne Radio-App

Was ist Amp? Man kann sich das wie eine Mischung aus Clubhouse und Radio für das digitale Zeitalter vorstellen. Ihr werdet also zum DJ, könnt eure Musik auflegen und so Follower generieren. Diese können auch live in Amp mit euch interagieren.

Amp ist also sowas wie ein „soziales Radio-Netzwerk für jeden“. Es hat sich schon angedeutet, dass Amazon an einem Dienst à la Clubhouse arbeitet, diesen Ansatz finde ich aber tatsächlich interessant, denn damit habe ich jetzt nicht gerechnet.

Die Idee ist gut, denn sollte Amp durchstarten, dann wäre das eine Plattform für DJs und Musiker, um mit ihren Fans zu interagieren. Quasi das „YouTube für Radios“ und das auch noch kostenlos und mit einer relativ großen Auswahl an Musik.

