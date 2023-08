Amazon Fire TV Fernseher: Dynamische Kunst verfügbar

Amazon hat die Ambient TV-Funktion seiner Fire TV Omni QLED-Fernseher durch die Integration von Dynamic Art erweitert.

Die Kunstwerke passen sich mithilfe eines Algorithmus, der auf Umgebungslicht, Tageszeit und Wetter basiert, kontinuierlich an die aktuelle Umgebung an. Das Feature gibt einen Ausblick auf die Zukunft der digitalen Kunst und Inneneinrichtung, so das Unternehmen.

Für die Kollektion hat das Fire TV-Team mit dem zeitgenössischen Künstler Samuel Stubblefield und seinem technischen Leiter Ethan Rainbolt zusammengearbeitet.

Dynamische Kunst ist ab sofort auf allen Modellen der Fire TV Omni QLED-Serie verfügbar, nachdem die Kunden ihre Geräte auf die neueste Softwareversion aktualisiert und die Funktion aktiviert haben.

