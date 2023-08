So will Amazon die Kundenrezensionen verändern

In meiner persönlichen Sichtweise haben die Kundenrezensionen in den letzten Jahren an Stellenwert verloren, da viele Marken das System ausnutzen. Amazon hat zwar viel dagegen getan, doch das Vertrauen in die Sterne hat doch nachgelassen.

Das ist ein anderes Thema, die Kundenrezensionen sind aber laut Amazon weiter ein sehr wichtiger Baustein für die Kunden. Daher arbeitet man auch daran und hat den nächsten Schritt geplant, bei dem man auf KI (Künstliche Intelligenz) setzt.

Die neue KI-gestützte Funktion bietet einen kurzen Absatz direkt auf der Produktdetailseite, der die Produktmerkmale und die Kundenmeinungen hervorhebt, die häufig in schriftlichen Rezensionen erwähnt werden, damit Kunden auf einen Blick erkennen können, ob ein Produkt für sie geeignet ist.

Die Idee von Amazon: Eine KI soll an einer prominenten Stelle auf der Produktseite eine kleine Zusammenfassung der Meinungen liefern. Und Kunden bekommen dort gewisse Schlagwörter angeboten, die sehr wahrscheinlich zum Produkt passen.

Bisher befindet sich diese Funktion noch in einer Testphase mit ausgewählten US-Nutzern in der mobilen App von Amazon. Sollte sie aber gut ankommen, dann wird Amazon das ausbauen. Ich habe da allerdings noch so ein paar kleine Bedenken.

Eine KI kann beeinflusst werden, wenn sie das Unternehmen selbst anbietet. Am Ende ist das ja keine „echte“ KI, sondern ein Algorithmus. Schauen wir also mal, ob das hilfreich ist oder ob es Produkte am Ende nicht nur attraktiver machen soll.

