Amazon Music möchte bessere Playlisten anbieten

Amazon folgt Spotify und hat diese Woche mit „Maestro“ eine neue Option für Amazon Music angekündigt, bei der man mithilfe von KI eine Playlist erstellen kann.

Ihr sagt einfach nur, was ihr hören wollt, da reicht schon ein Emoji, und schon gibt es eine passende Playlist bei Amazon Music für euch. Spotify hat diesen Schritt ebenfalls vor ein paar Tagen angekündigt, es gibt allerdings den gleichen Nachteil.

Amazon testet diese neue KI-Funktion ebenfalls in einem kleinen Kreis als Beta und das auch nur in den USA. Es ist also noch vollkommen offen, wie und wann man die neue Option für den „Maestro“ in Deutschland bei Amazon Music nutzen kann.

KI-Playlisten bei Streamingdiensten kommen also und werden in Zukunft vermutlich ganz normal sein. Ich vermute, dass auch Apple bei Apple Music sowas geplant hat und sicher mit iOS 18 einführen wird. Viele KI-Funktionen sind für mich bisher eher eine nette Spielerei, aber persönliche KI-Playlisten finde ich keine schlechte Sache.

TikTok Notes ist die neue Alternative für Instagram Was Meta bei Instagram kann, kann ByteDance bei TikTok auch, denn während Instagram mit den Reels versucht die Plattform aus China anzugreifen, geht man mit Note von TikTok jetzt den […]18. April 2024 JETZT LESEN →

-->