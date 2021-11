Amazon Photos: Neues Design für Web und App

Amazon hat Amazon Photos ein Update verpasst. Das ist vor allem optischer Natur und durchaus ansprechend.

Amazon Photos ist bekanntlich gerade für Prime-User von Amazon sehr interessant. So bietet der Dienst hierzulande doch unbegrenzten Fotospeicherplatz in der Amazon-Cloud an. Was nett klingt, macht aber nur Freude, wenn die passenden Apps auch gut umgesetzt sind. Das waren sie bisher in meinen Augen nicht. Das hat Amazon nun geändert und Amazon Photos ein komplett neues Design verpasst.

Sowohl im Web, als auch in den Apps landet dieses. Das schaut auf den ersten Blick sehr Schwarz-Weiß aus, ist aber deutlich ansprechender und aufgeräumter als zuvor. Außerdem sind derweil die bereits bekannten Features zum Uploads, zur Organisation und zum Auffinden von Bildern besser integriert.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Amazon Photos Preis: Kostenlos

