Amazon Prime Day 2020: Erste Angebote schon jetzt online

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass der Prime Day 2020 am 13. und 14. Oktober stattfinden wird. Das Event, welches eigentlich dazu dient den Umsatz im Sommer zu steigern, fällt nun also voll in das lukrative Weihnachtsgeschäft.

Doch Amazon wäre nicht Amazon, wenn sie nicht schon vorher mit den ersten Aktionen starten würden. Wir rechnen damit, dass es vor dem 13. und 14. Oktober weitere Deals geben wird, die ersten Angebote gibt es aber schon ab heute.

Amazon reduziert erste Produkte

Die Echo-Geräte sind (noch) nicht dabei, dafür gibt es das Mesh-System eero im 3er-Pack für nur 163,18 Euro direkt bei Amazon. Das macht eine Ersparnis von 108,79 Euro laut Amazon. Außerdem gibt es die Blink Mini für nur 27,28 Euro bei Amazon und die Ring Spotlight Cam kostet aktuell auch nur 154,99 Euro.

Amazon hat passend zum Prime Day außerdem noch weitere Aktionen geplant, die bereits online sind. Wichtig ist nur, dass ihr ein Mitglied von Amazon Prime seid, dann könnt ihr die Aktionen nutzen. Hier eine Übersicht der Amazon-Dienste:

Amazon Music: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen.

Ab sofort bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker und Kultserien für jeweils 3,89 Euro. Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder, die Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die ersten drei Monate ihrer Kindle Unlimited Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle eBooks, eMagazine und Tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

Es wird noch weitere Aktionen bis zum 13. Oktober geben und wir halten euch da natürlich immer auf dem Laufenden. Rechnet aber nicht damit, dass die neuen Echo-Geräte schon dabei sind. Die starten sowieso erst nach dem Amazon Prime Day 2020, werden vorher aber sicher auch noch nicht im Preis gesenkt.

