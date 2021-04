Amazon bestätigt Zeitraum für den Prime Day 2021

Amazon hat sich letztes Jahr dazu entschieden den Prime Day 2020 ein bisschen nach hinten zu verschieben, da wir uns noch am Anfang der Pandemie befanden und es sich nicht richtig angefühlt hat. Eigentlich fand der Amazon Prime Day immer im Juli statt, doch letztes Jahr wurde dieser auf Oktober verschoben.

Nun hat Amazon verraten, in welchem Zeitraum wir den Amazon Prime Day 2021 sehen werden: Im zweiten Quartal 2021. Und da der April bereits vorbei ist, wird der Amazon Prime Day 2021 entweder im Mai oder Juni stattfinden. Vor ein paar Tagen wurde bereits bekannt, dass Amazon in diesem Jahr den Juni anpeilt.

Während man letztes Jahr damit experimentierte und den Prime Day auf Herbst verschob, so wird es 2021 also wieder ein Experiment geben und man will schon im Juni statt Juli starten. Ich denke „später in Q2“ ist ein mehr als solider Hinweis. Die letzte Meldung sprach von Mitte Juni, man wird das Event also bald ankündigen.

Amazon war zwar sehr zufrieden mit dem Prime Day 2020, aber der Herbst oder Winter sind dennoch kein guter Zeitraum. Die Idee des Prime Day ist nämlich, dass Amazon die Verkaufszahlen in einem schwachen Zeitraum ankurbelt. Und das ist im Herbst überflüssig, da das Weihnachtsgeschäft da bereits angelaufen ist.

July is a big vacation month, so it might be better to have for customers, sellers, and vendors to experiment with a different time period. We experimented the other way, obviously in 2020, by moving it into October, but we believe that it might be better timing, later in Q2. So that’s what we’re testing this year.