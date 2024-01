Amazon Prime Video wird teurer: Werbung startet in einer Woche

Falls ihr noch Inhalte bei Amazon Prime Video schauen wollt, dann ist diese Woche ein guter Zeitpunkt, denn in einer Woche steht die Preiserhöhung an. Dann kostet Amazon Prime Video nämlich 2,99 Euro mehr pro Monat, falls man keine Werbung will.

Ab dem 5. Februar 2024 schaltet Amazon nämlich Werbung zwischen den Serien und Filmen, wie man das bereits von Freevee kennt. Bei Amazon Prime Video gibt es immerhin die Option, das zu umgehen, aber das ist mit einem Aufpreis verbunden.

Wir haben bereits hier aufgeschrieben, was es zu beachten gibt und wie man das notfalls kündigen kann, schaut also auch gerne noch im Beitrag von René vorbei.

Amazon Prime Video ohne Qualitätssprung

Wir nutzen kein Amazon Prime mehr, da sich das für uns nicht lohnt (bei uns sind die Lieferungen ohne Prime genauso schnell, da eben alles mit Amazon ausgeliefert wird), können allerdings auf Amazon Prime Video für die Serien zugreifen. Noch.

Derzeit ist unklar, ob das nach dem 5. Februar so bleibt, daher haken wir noch Gen V ab, was durchaus Spaß macht bisher. Abgesehen davon gibt es aber nichts bei Amazon Prime Video, was uns noch reizt. Für mich einer der schlechtesten Anbieter für Serien und 3 Euro sind zwar nicht viel, aber die Qualität wird eben nicht besser.

Hätte Amazon passend zur Preiserhöhung ein paar gute Serien eingekauft, von mir aus, dann wäre ich dafür bereit, aber die Werbung bei Freevee ist echt viel und war bei 7 vs. Wild akzeptabel, nervt uns aber bei Bosch. Ich zahle gerne mehr, wenn die Qualität stimmt, aber Werbung möchte ich bei guten Serien doch gerne vermeiden.

Ich kann es also immer wieder betonen: Die große Auswahl an Anbietern ist gut und wichtig, denn früher wäre es ohne Netflix und Amazon Prime Video unmöglich für uns gewesen, derzeit können wir aber wunderbar auf deren Inhalte verzichten.

Und die Inhalte für Februar sind auch überschaubar, die neue Teddy-Show wäre vielleicht noch interessant, aber das kann man sich auch später noch anschauen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

