Amazon revolutioniert den Lieferverkehr: Neue Elektrofahrzeuge erobern Deutschland

Amazon hat die Einführung von elektrischen Lieferfahrzeugen von Rivian in Europa angekündigt. Mehr als 300 Fahrzeuge werden demnach in den kommenden Wochen in München, Berlin und Düsseldorf in Betrieb genommen.

Diese Fahrzeuge sind Teil einer Flotte von „Tausenden“ von Elektrofahrzeugen, die bereits in Europa unterwegs sind. Im vergangenen Jahr hatte Amazon angekündigt, mehr als eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines europäischen Transportnetzwerks zu investieren, davon über 400 Millionen Euro in Deutschland.

Die neuen maßgeschneiderten Fahrzeuge von Rivian wurden in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelt und produziert. Sie zeichnen sich laut Hersteller durch Sicherheit, Komfort und Umweltfreundlichkeit aus und wurden von Fahrern in Deutschland intensiv getestet. Amazon plant, bis 2030 weltweit 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge von Rivian einzusetzen.

Die Fahrzeuge bieten innovative Technologien und Funktionen, darunter ein sicherheitsorientiertes Design mit 360-Grad-Rundumsicht, eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen wie Notbremsassistent und automatische Distanzregelung sowie Funktionen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses und der Effizienz. Amazon hat außerdem Tausende von Ladestationen in ganz Europa eingerichtet, um eine nachhaltigere Lieferflotte zu unterstützen.

-->