Amazon bestätigt Spin-Off von The Boys

The Boys ist eine der beliebteste Serien bei Amazon Prime Video und für mich auch eine der besten Serien im sonst mageren Angebot des Streaminganbieters. Und da ich Staffel 3 sehr gut fand, freue ich mich, dass wir eine weitere Staffel bekommen.

Doch das ist noch nicht alles, denn Amazon hat auch ein Spin-Off angekündigt, das sich Gen V nennt. Handlung? Vought International hat ein College für jugendliche Superhelden gegründet. Amazon beschreibt die kommende Serie folgendermaßen:

Die College-Supes stellen ihre körperlichen, sexuellen und moralischen Grenzen auf die Probe und konkurrieren um die besten Verträge in den besten Städten. Die Serie ist also eine Mischung aus ‘College-Show’ und Hunger Games – mit dem Herz, der Satire und der Schärfe von The Boys.