Amazon streicht Luftpolsterkissen aus Plastik

Audioguide: So will euch Kaufland beim Einkauf helfen

Kaufland hat heute in Essen-Nordviertel den „Kaufland Marktführer“ vorgestellt. Mit diesem Audioguide können sich Kunden von „Einkaufsexperten“ und prominenten Stimmen durch Teile des Sortiments führen lassen. Die Audio-Geräte können an der Kundeninformation ausgeliehen werden und funktionieren ähnlich wie in Museen.…23. Juni 2022 JETZT LESEN →