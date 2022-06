Amazon und MediaMarkt: Xbox Series X kann entspannt gekauft werden

Es sieht so aus, als ob sich die Lage bei der Xbox Series X so langsam entspannt, denn man kann sie immer häufiger mehrere Stunden lang kaufen. Aktuell ist sie bei Amazon auf Lager und auch bei MediaMarkt kann man bequem zuschlagen.

Wer lieber bei Saturn kauft, der wird heute enttäuscht sein, denn dort ist die Xbox Series X derzeit nicht lieferbar. Könnte aber auch daran liegen, dass es vor ein paar Tagen eine erste Aktion von Saturn gab, bei der man den Preis um 50 Euro senkte.

Saturn tat das zwar nur bei eBay, aber wir kommen so langsam an einen Punkt, an dem man die Next-Gen-Konsolen immer besser kaufen kann. Microsoft schafft das bei der Xbox besser, aber die PlayStation 5 genießt wohl eine höhere Nachfrage.

Wird auch ehrlich gesagt langsam Zeit, denn die Konsolen sind jetzt seit fast zwei Jahren auf dem Markt und die schlechte Verfügbarkeit sorgt dafür, dass sich die Entwickler schwer von der alten Generation trennen können. Das hat jetzt vielleicht ein Ende, denn Sony möchte die Lage bei der PlayStation 5 auch optimieren.

