Android 13: Vivo verteilt Update in Deutschland und nennt Roadmap

Ich glaube ja selten an Zufälle und auch in diesem Fall bin ich skeptisch, denn nur wenige Stunden nach dem Update auf Android 13 bei Samsung, geht es jetzt auch direkt bei Vivo los. Ab sofort erhält das erste Modell die neue Version bei uns.

Konkret bedeutet das, dass das Vivo X80 Pro mit Funtouch OS 13 versorgt wird, was eben Android 13 als Basis nutzt. Funtouch heißt die Benutzeroberfläche von Vivo und diese bringt auch eigene Neuerungen mit, der Changelog ist ganz unten.

Schön zu sehen, dass die Android-Hersteller da mittlerweile doch recht flott bei den aktuellen Flaggschiffen sind. Die Änderungen von Google und mehr Fokus auf Updates haben durchaus dazu beigetragen, dass sich die Lage verbessert hat.

Android 13: Update-Roadmap von Vivo

vivo X80 Lite – Mitte Dezember 2022

vivo V23 5G – Mitte Dezember 2022

vivo Y55 5G – Mitte Dezember 2022

vivo Y22s – Mitte Dezember 2022

vivo Y35 – Mitte Dezember 2022

vivo X60 Pro – Mitte Januar 2023

vivo Y76 5G – Mitte Januar 2023

vivo Y72 5G – Mitte Januar 2023

vivo Y52 5G – Mitte Januar 2023

vivo V21 5G – Mitte Februar 2023

vivo Y21s – Anfang April 2023

vivo Y33s – Anfang April 2023

Funtouch OS 13: Changelog für Update

Dem Bildschirm eine persönliche Note verleihen

Mit Funtouch OS 13 gestalten Nutzer:innen ihren Bildschirm noch individueller: Die Startbildschirmsymbole lassen sich farblich an das Hintergrundbild, das System und die App-Oberflächen anpassen und so weiter individualisieren.

Neu ist zudem die Option, die Systemoberfläche und die integrierten Apps einschließlich der Benachrichtigungsfelder, der Lautstärkeregelung, des Taschenrechners und der Uhr farblich zu gestalten. Sogar die Farbe des aktuellen Bildschirmhintergrundbildes oder von Themes können Nutzer:innen verwenden, um genau den Farbton auf die App-Oberfläche zu übertragen und dem Gerät so ein persönlicheres Look-and-Feel zu verleihen.

Mehr Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit

Die neue Funktion zum Anpinnen von Apps hilft, sensible Daten zu schützen und gibt den Nutzer:innen ein besseres Gefühl in puncto Sicherheit und Privatsphäre. Verwendet eine andere Person das Smartphone, fixiert die Pin-Funktion die ausgewählte App auf dem Bildschirm und verhindert den Zugriff auf andere Apps. So lässt sich das Smartphone spontan weiterreichen, ohne dass Dritte beliebig auf andere Inhalte und Daten zugreifen können.

Mit dem Update können Nutzer:innen außerdem Fotos und Videos ausblenden und verschiedenen Apps selektiv Zugriff auf bestimmte Fotos geben, um unerwünschte Einblicke zu verhindern und ihre Privatsphäre besser zu schützen.

Verbesserte Bedienelemente und benutzerfreundliche Funktionen für mehr Komfort

Funtouch OS 13 hilft auch dabei, Apps besser zu verwalten. Über den iManager behalten Anwender im Blick, wie lange sie die Apps nutzen. Ist die Auslastung der CPU zu hoch, beenden Anwender die App mit einem Fingertipp. So verhindert der iManager zusätzlich, dass das Handy überhitzt, indem es die Anzahl der aktiven Apps reduziert und die CPU-Frequenz im Rahmen der Kühlungsfunktion anpasst.

Zusätzlich zu den Wetterinformationen zeigt das Dashboard jetzt auch die aktuellen Werte zur Luftqualität inklusive Angaben zu Feinstaub (Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer, PM 2,5).

Auch die Foto- und Video-Apps erhalten ein Upgrade. Ein professioneller Viewfinder erleichtert das Fotografieren mit einem neuen Stabilisierungsring, der dabei hilft, Verwacklungen zu verhindern.

Mit dem neuen Betriebssystem lassen sich Videos besser bearbeiten. Nutzer:innen können das Handy-Video während der Bildbearbeitung stumm schalten und sogar die Lautstärke für jeden Ausschnitt präzise regulieren. So wird die professionelle Videoproduktion noch einfacher.

In Sachen Barrierefreiheit bringt das neue Betriebssystem Verbesserungen bei der Farbkorrektur und -umkehrung auf das Smartphone, außerdem die Möglichkeit Animationen zu entfernen, wovon beispielsweise Menschen mit Sehbehinderung profitieren.

Vivo soll neues Top-Flaggschiff mit Android geplant haben Vivo soll für Ende 2022 bereits ein neues Android-Flaggschiff geplant haben, das Vivo X90 steht im Winter an. Und das Vivo X90 Pro+ soll das absolute Top-Modell der kommenden Reihe sein und mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 kommen.…20. September 2022 JETZT LESEN →

-->