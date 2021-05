Android-Alternative: Huawei will mit Harmony OS den Weltmarkt dominieren

Huawei musste sich vor ca. zwei Jahren der Tatsache stellen, dass man abhängig von den USA ist und nur eine Entscheidung des US-Präsidenten das komplette Unternehmen (oder die Sparte für Konsumenten) ins Wanken bringen kann.

Da der neue US-Präsident an dieser Strategie festhält, hat man nun eine neue und klare Richtung: Huawei möchte Marktführer werden, und zwar mit Software. Das Ziel ist es, dass Harmony OS das weltweit dominante Betriebssystem wird.

Aktuell ist das Android, doch das hat Huawei als Basis genommen und basierend darauf Harmony OS entwickelt. Man möchte unabhängig von US-Unternehmen sein. Doch Harmony OS ist nicht nur für Huawei, man verfolgt größere Ziele.

Bei Reuters konnte man eine interne Memo des Gründers von Huawei einsehen und in dieser erklärt Ren Zhengfei, dass Harmony OS den gleichen Ansatz wie Android wählen und als Open-Source-Software für andere Hersteller verfügbar sein soll.

Interessant ist dabei auch ein Abschnitt, in dem das Ziel klar wird: Huawei will das weltweit dominante Betriebssystem werden. Das wollte Huawei einst mit Hardware schaffen, doch da das schwierig ist, wird man es nun mit Software versuchen.

Once we dominate Europe, the Asia Pacific and Africa, if U.S. standards don’t match ours, and we can’t enter the U.S., then the U.S. can’t enter our territory.