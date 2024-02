Android Auto: Google will eure Fahrt mit KI erleichtern

Google hat im Rahmen des Mobile World Congress 2024 mehrere Neuerungen für Android und das Ökosystem um Android angekündigt. Dazu gehört der Schritt zu KI bei Android Auto, denn hier gibt es zwei Dinge, bei denen Google helfen möchte.

Man kann sich einmal lange Nachrichten oder einen intensiven Gruppenchat direkt in Android Auto zusammenfassen lassen und falls eine Aktion erforderlich ist (falls Google das denkt), dann gibt es für euch noch einen smarten Vorschlag dazu.

Beispiel: In einer Gruppe wird diskutiert, wann man sich am Samstagabend zum Essen trifft und es gibt einen intensiven Dialog. Das teilt euch Google mit, schaut in euren Kalender und schlägt dann zum Beispiel 18 Uhr vor, falls ihr da Zeit habt.

Das soll die Fahrt erleichtern und die Konzentration bleibt auf der Straße. Bisher ist aber noch unklar, wie und wann diese Neuerung nach Deutschland kommt. Weitere Details (auch zu den anderen Android-Neuerungen) gibt es im Blog von Google.

