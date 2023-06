Android Auto und Apple CarPlay kabellos nutzen: Hyundai und Kia ziehen bald mit

Die Sache mit Android Auto und Apple CarPlay ist bei Hyundai kompliziert und man kann die beiden Standards nicht kabellos nutzen, wenn man die Navigation gebucht hat (und auch ohne geht es in vielen Modellen nicht). Das wird sich wohl ändern.

Hyundai Motor Group kappt das Kabel

Laut Chasing Cars wird Hyundai ab dem neuen Kona, der im dritten Quartal 2023 startet, Android Auto und Apple CarPlay kabellos anbieten. Das gilt nicht nur für den neuen Kona, sondern auch für andere Modelle, die danach kommen werden.

Ein Sprecher von Hyundai hat außerdem bestätigt, dass man die kabellose Version für einige ältere Modelle via Update nachreichen wird, wollte aber nicht ins Detail gehen. Das wird noch untersucht, macht euch aber keine zu großen Hoffnungen.

Dieser Schritt gilt dann auch für die anderen Marken (Kia und Genesis).

Warum ist das bisher so kompliziert bei der Hyundai Motor Group? Das ist unklar, womöglich liegt es an der Technik bzw. Software, es gab aber auch das Gerücht, dass es der Vertrag mit TomTom verbietet. Was auch immer stimmt, ist am Ende egal, Hauptsache man implementiert das endlich, denn das gehört definitiv dazu.

