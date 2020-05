Android Auto: Volvo lobt Google Assistant

Das zwischen Volvo und Google scheint eine gute Partnerschaft zu werden, denn Google hat mit dem Unternehmen den ersten Autohersteller gefunden, der auf Android Automotive (eine native Version von Android Auto) setzt.

Volvo spart sich die Entwicklung eines Infotainmentsystems und wird die native Version von Android Auto auch bei Polestar nutzen. Man entwickelt zwar auch ein paar eigene Elemente, aber die Grundlage dafür ist eben Android Auto. Man kann sich das also ähnlich wie bei Android für die Smartphones vorstellen.

-->

Vor ein paar Wochen gab Volvo bereits an, dass man Android Automotive unter anderem deswegen schätzt, weil Google Maps so gut sei. Nun hat Anna Arasa Gaspar von Volvo gegenüber Autocar verraten, dass auch der Google Assistant ein Pluspunkt sei, da er sie versteht und das sonst schwierig ist:

Google’s algorithms are excellent at learning. It can even understand my accent, which is usually a problem.