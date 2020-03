Huawei hofft auf Lizenz für Google-Apps

Huawei positioniert sich zwar mittlerweile ohne Google in der Öffentlichkeit und das neue P-Lineup kommt komplett ohne Google-Apps aus, aber Richard Yu von Huawei hofft, dass das nicht so bleibt. Man brachte bisher gutes Geld für Google ein und hofft, dass Google eine Lizenz für Huawei (sie wurde beantragt) bekommt.

Das Unternehmen baut die Huawei Mobile Services zwar nun mit Hochdruck aus, aber Richard Yu würde trotzdem lieber den Google Play Store auf den Modellen sehen. Er rechnet immerhin damit, dass es ein bis zwei Jahre dauern wird, bis das Angebot an Apps in Europa in der AppGallery mit dem von Google mithalten kann.

Einige Unternehmen aus China bündeln mittlerweile auch ihre Kräfte, doch auch hier gab Richard Yu an, dass man da nur drüber nachdenkt und eigentlich lieber den Weg mit Google und nicht gegen Google gehen würde. Man befürchtet, dass so ein Schritt der Partnerschaft mit US-Unternehmen endgültig schaden würde.

In einem Interview mit Wired gab Richard Yu auch an, dass Huawei sehr viel Geld für die Entwicklung der Kameras in Smartphones ausgibt. Beim P40 Pro sind es bis zu 100 Dollar oder mehr pro Gerät. Es sei eigentlich zu teuer, so Yu. Doch das wird vermutlich nur noch ein bis zwei Jahre so sein, danach kommen andere Dinge:

For the next two years, the camera is very important, but after those two years we won’t stop. But I think it’s not just the camera but also the more time the consumer spends with the phone, they need longer battery life, larger screens and more protection for your eyes. But if you have a larger screen and you want to fit it in your pocket and your hand, then you need a foldable phone or VR.