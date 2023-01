Android-Flaggschiffe bekommen in diesem Jahr ebenfalls Satellit-Funktion

Apple hat mit der iPhone 14-Reihe vorgelegt und bietet eine SOS Funktion via Satellit an. Seit Dezember kann man das übrigens auch in Deutschland nutzen.

Im Rahmen der CES 2023 hat Qualcomm jetzt bestätigt, dass Android-Nutzer nicht lange warten müssen, bis das auch bei ihnen möglich ist. Es geht genau genommen noch in diesem Jahr los, denn man führt Qualcomm Satellite für die Partner ein.

Einen kleinen Nachteil gibt es aber noch: Qualcomm führt diese Funktion nur für die Highend-Modelle ein, die den Snapdragon 8 Gen 2 nutzen. Und die ersten Modelle mit dieser Möglichkeit sollen auch erst im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen.

Google hat letztes Jahr bestätigt, dass der Support dafür in Android 14 eingebaut wird, die kommende Pixel 8-Reihe dürfte also dabei sein. Mal schauen, ob diese neue Funktion auch schon in den Geräten für das erste Halbjahr landet. Man kann sowas ja auch einbauen und dann erst später via Software-Update aktivieren.

