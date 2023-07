Android TV 14: Google plant großes Update mit neuer Hardware

In ein paar Wochen werden wir Android 14 als finale Version für Smartphones und Co. sehen, doch Google bietet das OS für weitere Plattformen an. Der TV gehört dazu und einige von euch nutzen sicher Android TV als Basis auf ihrem Smart TV.

Android TV 14: Update mit neuer Hardware

Da arbeitet Google jetzt an Android TV 14 und wie erwartet gibt es eine neue Basis für die Hardware. Nach der alten Hardware (ADT-3) wird die neue Version von Android TV laut Android Authority mit neuer Hardware (ADT-4) bei Google getestet.

Die Sache hat in diesem Jahr aber einen Nachteil, denn das „Developer Kit“ war in den letzten Jahren für Entwickler verfügbar, diesen Schritt plant Google laut Quelle dieses Mal jedoch nicht. ADT-4 wird Google wohl nur für interne Zwecke nutzen.

Android TV 14: Wann kommt das Update?

Das könnte dafür sorgen, dass viele Android-Entwickler die neue Version vorerst komplett ignorieren und ihre Apps nicht anpassen. Wobei bisher noch unklar ist, was uns bei Android TV 14 erwartet, denn Google hat noch keine Details genannt.

Es wird wohl auch noch eine Weile dauern, bis wir die Details für euch haben, denn Android TV 13 wurde erst im Dezember 2022 fertig und wird sogar erst seit Anfang 2023 für alle verteilt. Die TV-Version von Android hängt meistens etwas hinterher.

Meine Vermutung ist, dass wir Android TV 14 erst 2024 sehen und vielleicht ist das mit dem Developer Kit nicht so schlimm, denn Google soll einen neuen Chromecast geplant haben. Diesen könnte man auf dem Pixel-Event im Oktober vorstellen.

