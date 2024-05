Android TV: Google plant eine neue Suche nach der Fernbedienung

Ihr nutzt gerne Android TV (oder eben Google TV) und verlegt häufiger mal eure Fernbedienung? Dann könnte eine neue Funktion praktisch sein, die mit der neuen Version von Android TV kommt. Google plant eine Suche nach der Fernbedienung.

Diese Funktion gibt es schon bei einer neuen Set-Top-Box in den USA, doch laut Android Authority wird sie mit Version 14 von Android TV für alle kommen. Bei der Box in den USA drückt man einfach nur eine Taste an der Box und es geht los.

Dann blinkt eine LED auf der Fernbedienung und diese spielt auch einen Ton ab. Ihr habt dann 30 Sekunden Zeit, um die Fernbedienung zu suchen. Es benötigt also nicht nur neue Software, vermutlich funktioniert das auch nur mit neuer Hardware.

Für einige sicher praktisch, aber ich habe mich schon bei der Fernbedienung für den Apple TV gefragt (die jetzt eine ähnliche Funktion besitzt), wie sowas passieren kann. Bei uns liegen die Fernbedienungen auf der Couch oder auf einem Tisch vor der Couch und sind schnell zu sehen. Aber es scheint ja eine Nachfrage zu geben.

