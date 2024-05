Sony plant eine mobile PlayStation-Plattform

Sony sucht derzeit einen „Mobile Platform Architect“ für die PlayStation-Sparte und verrät in der Stellenanzeige, dass man eine „Mobile Games Platform“ plant. Details nennt Sony nicht, die Person soll aber beim Aufbau und Pflege der Plattform helfen.

Im Optimalfall bringt die Person viel Erfahrung in der mobilen Gaming-Sparte mit, der Jobeintrag lässt aber offen, was damit genau gemeint ist. Also ob es hier um simple Smartphone-Spiele oder eventuell auch um echte Handheld-Spiele geht.

Plant Sony einen neuen PlayStation-Handheld?

Sony wurde vom Erfolg des Portal überrascht und sieht auch, dass Nintendo Switch und Co. sehr erfolgreich sind, es würde mich nicht wundern, wenn ein Nachfolger der PlayStation Vita bereits grünes Licht bekommen hat – was ja im Raum steht.

Ich glaube jedenfalls nicht, dass damit eine Spiele-Plattform für die Xperia-Modelle gemeint ist, deren Marktanteil ist zu klein und Smartphones sind für Sony nicht so wichtig, wie die PlayStation. Es wäre durchaus denkbar, dass ein Handheld kommt.

Morgen findet ein wichtiges Event von Sony statt, bei dem es um die Vision für die Zukunft geht, dazu gehört sicher auch die PlayStation. Vielleicht bestätigt Sony ja auf dem Event, dass der mobile Bereich (also Handhelds) doch eine Zukunft haben.

