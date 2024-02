Android-Updates: OnePlus und die alten Ausreden

Warum gibt es Feature X oder Y nicht bei OnePlus? In der Vergangenheit hatte man da immer eine passende Antwort parat und „erklärte“ gerne, warum etwas so ist, wie es ist. Kabelloses Laden? Wollen die Fans nicht. Mittlerweile ist es mit dabei.

Und wie sieht es mit 7 Jahren für die Android-Updates aus, die erst Google und jetzt Samsung eingeführt haben, wird es das auch bei OnePlus geben? Nein, es bleibt bei 5 Jahren, so Kinder Liu von OnePlus in einem Gespräch mit Tom’s Guide.

OnePlus argumentiert gegen mehr Updates

Es „geht völlig an der Sache vorbei“, wenn man einfach nur länger Android-Updates anbietet, so der Manager, es geht auch um das Erlebnis. Das sei nach so vielen Jahren nicht mehr gut. OnePlus möchte sowas also auch in Zukunft nicht bieten.

Die ehrliche Antwort, oder jedenfalls meine Vermutung: Es kostet OnePlus einfach nur zu viel Geld und das möchte man nicht ausgeben. Samsung hat gezeigt, dass sie lange Android-Updates liefern können, die gut sind, das Argument zählt nicht.

OnePlus nennt aber lieber einen Vergleich mit einem Sandwich, was mit der Zeit auch nicht besser wird, als zu sagen, dass man es nicht möchte oder kann. Was auch okay wäre, immerhin ist guter Support wirklich teuer, aber das wäre ehrlich.

Google und Samsung ohne Konkurrenz

Bisher haben Google und Samsung die Konkurrenz jedenfalls zu mehr Updates gedrängt, es sieht aber so aus, als ob 7 Jahre dann doch eine Zeitspanne sind, die einige nicht mehr mitgehen wollen. Eine mögliche Pflicht sieht auch nur 5 Jahre vor.

Man kann natürlich darüber streiten, ob die Nutzer sowas „benötigen“, aber mit Blick auf die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Smartphones, die seit Jahren komplett ausgereift sind, sind mehr Updates (wenn alles stabil läuft) immer besser.

Diese Aussagen sind jetzt übrigens wieder für Deutschland relevant, denn OnePlus ist zurück und das neue OnePlus 12 ist ab sofort bei uns erhältlich. Mit 949 Euro ist es preislich attraktiv, wir konnten uns das Flaggschiff aber noch nicht anschauen.

Google ändert Plan für neues Pixel-Smartphone Wir haben bereits das Google Pixel 8a, das Google Pixel 9 und das Google Pixel 9 Pro gesehen, doch was ist mit einem Google Pixel Fold 2? Das kommt und […]7. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->