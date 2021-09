Angriff auf Amazon: Roku zeigt Lineup für Deutschland

Roku ist global gesehen durchaus ein Begriff, war bisher aber nicht in Deutschland vertreten. Das ändert sich nun, denn vor ein paar Wochen hat man verkündet, dass es bald losgeht. Jetzt haben wir das Lineup und auch die Euro-Preise für euch.

Roku startet mit Express-Produkten

Den Anfang machen morgen der Express und Express 4K, einmal für ca. 30 und einmal für ca. 40 Euro (die 4K-Version). Bei der Verfügbarkeit spricht man von Otto, MediaMarkt, Saturn, Amazon, Expert und Euronics bei uns in Deutschland.

-->

Doch dabei wird es nicht bleiben, denn im Oktober möchte man das Portfolio um einen Streaming-Stick für ca. 60 Euro und auch eine Soundbar für ca. 150 Euro (es gibt noch kein konkretes Datum) erweitern. Das ist das ganze Roku-Lineup.

Nach einer kurzen Beschreibung der jeweiligen Produkte von Roku findet ihr auch die Übersicht mit den Inhalten, die man bei uns schauen kann. Man hat sich alle wichtigen Partner wie Netflix, Disney+ und Co. in Deutschland sichern können.

Ich bin aber dennoch gespannt, ob man Amazon und Co. im Streamingmarkt bei der Hardware wirklich Paroli bieten kann. Die Preise sind zwar attraktiv, aber Roku ist hier eben noch kein Begriff – es muss also viel Geld in das Marketing fließen.

Roku Lineup 2021

Roku Express: Der Roku Express bietet einfaches HD-Streaming zu einem sehr günstigen Preis. Er ist leicht einzurichten und wird mit dem benötigten Zubehör geliefert, einschließlich einer einfach zu bedienenden Fernbedienung und einem High-Speed-HDMI-Kabel. Der Roku Express ist ideal für alle, die zum ersten Mal auf einem Fernseher streamen oder das Roku OS-Erlebnis auf andere Fernseher im Haus ausweiten möchten. Er eignet sich auch gut als Geschenk. Der Roku Express wird zu einem Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Der Roku Express bietet einfaches HD-Streaming zu einem sehr günstigen Preis. Er ist leicht einzurichten und wird mit dem benötigten Zubehör geliefert, einschließlich einer einfach zu bedienenden Fernbedienung und einem High-Speed-HDMI-Kabel. Der Roku Express ist ideal für alle, die zum ersten Mal auf einem Fernseher streamen oder das Roku OS-Erlebnis auf andere Fernseher im Haus ausweiten möchten. Er eignet sich auch gut als Geschenk. Der Roku Express wird zu einem Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Roku Express 4K: Der Roku Express 4K ist der einfachste Weg, Streaming mit atemberaubenden Details, hoher Auflösung und lebendigen Farben in HD, 4K, HDR, HDR10 und HDR10+ zu genießen. Ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Dual-Band-WiFi und Micro-USB-Ethernet- Kompatibilität für kabelgebundenes Streaming sorgen für ein reibungsloses Entertainment-Erlebnis. Auch hier ist im Lieferumfang alles enthalten, um sofort mit dem Streaming zu beginnen. Dazu zählen eine Fernbedienung und ein Premium High-Speed HDMI-Kabel. Der Roku Express 4K wird zu einem Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Der Roku Express 4K ist der einfachste Weg, Streaming mit atemberaubenden Details, hoher Auflösung und lebendigen Farben in HD, 4K, HDR, HDR10 und HDR10+ zu genießen. Ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Dual-Band-WiFi und Micro-USB-Ethernet- Kompatibilität für kabelgebundenes Streaming sorgen für ein reibungsloses Entertainment-Erlebnis. Auch hier ist im Lieferumfang alles enthalten, um sofort mit dem Streaming zu beginnen. Dazu zählen eine Fernbedienung und ein Premium High-Speed HDMI-Kabel. Der Roku Express 4K wird zu einem Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Roku Streaming Stick 4K: Der Roku Streaming Stick 4K ist leistungsstärker als je zuvor. Die Startzeit ist im Vergleich zur vorherigen Generation um 30 Prozent schneller, damit Nutzer:innen direkt auf die gewünschten Inhalte zugreifen können. Er verfügt zudem über einen neuen WiFi-Empfänger mit großer Reichweite, der eine bis zu zweimal schnellere Geschwindigkeit liefert. Der Roku Streaming Stick 4K bietet atemberaubend scharfes 4K mit großem Detailreichtum und der vierfachen Auflösung von HD sowie lebensechte Farben und Klarheit mit Dolby Vision und HDR10+. Durch sein schlankes Design lässt er sich leicht hinter dem Fernseher platzieren. Darüber hinaus können Anwender:innen mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach per Sprachbefehl nach Top-Kanälen suchen und ihren Fernseher, das Streaming und den Ton steuern. Der Roku Streaming Stick 4K wird zu einem Preis von 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Der Roku Streaming Stick 4K ist leistungsstärker als je zuvor. Die Startzeit ist im Vergleich zur vorherigen Generation um 30 Prozent schneller, damit Nutzer:innen direkt auf die gewünschten Inhalte zugreifen können. Er verfügt zudem über einen neuen WiFi-Empfänger mit großer Reichweite, der eine bis zu zweimal schnellere Geschwindigkeit liefert. Der Roku Streaming Stick 4K bietet atemberaubend scharfes 4K mit großem Detailreichtum und der vierfachen Auflösung von HD sowie lebensechte Farben und Klarheit mit Dolby Vision und HDR10+. Durch sein schlankes Design lässt er sich leicht hinter dem Fernseher platzieren. Darüber hinaus können Anwender:innen mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach per Sprachbefehl nach Top-Kanälen suchen und ihren Fernseher, das Streaming und den Ton steuern. Der Roku Streaming Stick 4K wird zu einem Preis von 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Roku Streambar: Die Roku Streambar ist das ultimative 2-in-1-Entertainment-Upgrade mit leistungsstarkem Streaming und kinoreifem Sound für jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss. Nutzer:innen hören jedes Detail und streamen auf kompatiblen TVs in lebendiger 4K-HDR-Bildqualität. Mit ihrem kompakten akustischen Design und der leistungsstarken Signalverarbeitung verfügt die Roku Streambar über vier 1,9-Zoll-Full-Range-Treiber mit sattem Dolby Audio. Dank der fortschrittlichen Audiotechnologie des Roku OS ist die Streambar intelligenter als andere Soundbars. Zwei Center-Treiber liefern ein klares, sauberes Klangbild, das Dialoge leichter verständlich macht, während die angewinkelten Seitentreiber den Raum mit Klang füllen. Die Einrichtung ist dank des im Lieferumfang enthalten Zubehörs sehr einfach. Dazu gehört eine Fernbedienung mit Sprachsteuerung, die die Stromversorgung des Fernsehers, den Ton und den Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten steuert. Die Roku Streambar wird zu einem Preis von 149,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Roku Inhalte 2021

Filme & TV: ARD Mediathek, ZDF, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, STARZPLAY, Sky Ticket, TVNOW (demnächst RTL+), KiKA, Netzkino, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Pluto TV, Rakuten TV, watch4.com und mehr.

ARD Mediathek, ZDF, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, STARZPLAY, Sky Ticket, TVNOW (demnächst RTL+), KiKA, Netzkino, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Pluto TV, Rakuten TV, watch4.com und mehr. Nachrichten: Tagesschau, Bild TV, TRT World, Deutsche Welle, Bloomberg und mehr.

Tagesschau, Bild TV, TRT World, Deutsche Welle, Bloomberg und mehr. Sport: Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), DAZN, Motorvision.TV, SPORTTOTAL, The Tennis Channel und mehr.

Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), DAZN, Motorvision.TV, SPORTTOTAL, The Tennis Channel und mehr. Musik: Spotify, VEVO, Berliner Philharmoniker und mehr.

Roku Extras 2021

Roku OS: Alle Roku Streaming Player basieren auf dem Roku OS, das speziell fürs Fernsehen entwickelt wurde. Roku OS bietet den Verbraucher:innen automatische Updates, einen anpassbaren Startbildschirm, eine große Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen und erweiterte Funktionen wie die schnelle und einfache Suche nach Top-Kanälen, bei der die Ergebnisse nach Preis sortiert werden. Roku Streaming Player können auch über Alexa- oder Google Assistant-fähige Geräte per Sprache gesteuert werden. Mit Apple AirPlay 2 streamen, steuern und teilen Anwender:innen Inhalte mühelos direkt vom iPhone, iPad oder Mac. Roku Streaming Player unterstützen auch HomeKit, wodurch Nutzer:innen Roku Geräte einfach und sicher mit Siri oder der Home-App auf ihren Apple Geräten steuern können.

Alle Roku Streaming Player basieren auf dem Roku OS, das speziell fürs Fernsehen entwickelt wurde. Roku OS bietet den Verbraucher:innen automatische Updates, einen anpassbaren Startbildschirm, eine große Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen und erweiterte Funktionen wie die schnelle und einfache Suche nach Top-Kanälen, bei der die Ergebnisse nach Preis sortiert werden. Roku Streaming Player können auch über Alexa- oder Google Assistant-fähige Geräte per Sprache gesteuert werden. Mit Apple AirPlay 2 streamen, steuern und teilen Anwender:innen Inhalte mühelos direkt vom iPhone, iPad oder Mac. Roku Streaming Player unterstützen auch HomeKit, wodurch Nutzer:innen Roku Geräte einfach und sicher mit Siri oder der Home-App auf ihren Apple Geräten steuern können. Roku Mobile App: Die kostenlose Roku Mobile App ist für iOS® und Android™ verfügbar. Mit der Roku Mobile App können Verbraucher:innen ihren Roku Streaming Player über die virtuelle Fernbedienung steuern, Medien auf ihren Fernseher übertragen oder die Sprachsuchfunktion für die universelle Suche nutzen. Darüber hinaus ermöglicht die Roku App die Funktion „Private Listening“, bei der die Nutzer:innen das Audiosignal der gestreamten Inhalte auch auf Kopfhörer übertragen können, um andere Personen im Raum nicht zu stören.

Ein Wochenende mit dem iPhone 13 Pro Apple verkauft seit Freitag ein neues iPhone. Bei mir hat das iPhone 13 Pro das iPhone 12 Pro abgelöst und ich habe ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Ich bin kein Freund von Unboxings und vor allem in diesem Jahr ist…26. September 2021 JETZT LESEN →

-->