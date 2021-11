Animal Crossing: Nintendo stellt neue Inhalte für die Switch online

Harry Potter ist gescheitert: War Pokémon Go doch nur eine Ausnahme?

Pokémon Go löste vor ein paar Jahren einen so großen Hype wie bis dato kaum ein anderes Spiel aus und sorgte dafür, dass zahlreiche Studios direkt ein AR-Spiel (Augmented Reality) in Auftrag gaben. Doch der AR-Hype bliebt dann doch aus.…3. November 2021 JETZT LESEN →