Harry Potter ist gescheitert: War Pokémon Go doch nur eine Ausnahme?

Pokémon Go löste vor ein paar Jahren einen so großen Hype wie bis dato kaum ein anderes Spiel aus und sorgte dafür, dass zahlreiche Studios direkt ein AR-Spiel (Augmented Reality) in Auftrag gaben. Doch der AR-Hype bliebt dann doch aus.

Das Ende von vielen AR-Projekten

Niantic selbst, die Entwickler von Pokémon Go, haben auch viele neue Eisen ins Feuer geworfen, unter anderem eine AR-Version von Catan. Die wurde dann aber vor ein paar Wochen eingestellt. Nun folgt das nächste AR-Spiel, was verschwindet.

Wie man heute mitgeteilt hat, wird die AR-Version von Harry Potter (Wizards Unite) eingestellt. Das Spiel startete vor ca. zwei Jahren in Deutschland. Das Spiel wird im Dezember aus den Stores entfernt und im Januar 2022 gehen die Server offline.

War Pokémon Go also doch nur eine große Ausnahme und ist die Welt noch nicht für AR-Spiele bereit? Selbst extrem populäre Marken wie Harry Potter schaffen es scheinbar nicht ansatzweise an den großen Erfolg von Pokémon Go anzuknüpfen.

Ein weiteres Beispiel wäre Minecraft, das mit großem Abstand erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Auch hier wird die AR-Version noch in diesem Jahr eingestellt. Und ich wage mal eine Prognose: Die AR-Version von Transformers wird ebenfalls floppen.

Mal schauen, wie sich Pikmin schlagen wird, da haben Niantic und Nintendo auch an einer AR-Version gearbeitet. Diese nennt sich Pikmin Bloom und ist seit dieser Woche in Deutschland erhältlich. Ich denke nicht, dass Pikmin einschlagen wird.

Die Zukunft der AR-Spiele

Ich vermute mittlerweile auch, dass es nicht direkt an der Marke liegt. Pokémon ist zwar eine der populärsten Marken im Gaming, aber das Spiel kam einfach nur zu einem guten Zeitpunkt und nicht jeder große Hype lässt sich logisch erklären.

Die aktuelle Entwicklung deutet jedenfalls darauf hin, dass die Welt noch nicht für AR-Spiele bereit ist und die Pandemie hat zusätzlich dafür gesorgt, dass nun das ein oder andere Projekt eingestellt wurde. Wird sich das in Zukunft wieder ändern?

Es gibt jedenfalls einige Hersteller, die an AR-Brille arbeiten, Niantic selbst hat ja sogar eine in Planung. Und selbst Apple will hier angeblich einsteigen. Das könnte dafür sorgen, dass diese Kategorie den Durchbruch erlebt. Aktuell ist jedenfalls kein guter Zeitpunkt, um ein AR-Spiel auf den Markt zu bringen, denn selbst sehr populäre Marken wie Harry Potter und Minecraft sind an diesem Schritt gescheitert.

