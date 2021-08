Anker Car Mount: Neue Halterung für iPhones mit MagSafe

Anker baut das Angebot an magnetischem Zubehör weiter aus und hat in den USA auch einen neuen „Anker Car Mount“ geplant. Das ist eine Halterung für das Auto, die das iPhone 12 magnetisch hält und kabellos (7,5 Watt) laden kann.

Die neue Halterung für das Auto ist allerdings auch ein Teil der PowerWave-Reihe und das Wort „MagSafe“ wird nicht erwähnt. Anker scheint also kein Interesse an einer Zertifizierung von Apple zu haben und geht den eigenen Weg.

Magnetische Halterungen für das Auto findet man mittlerweile viele bei Amazon, die meisten sparen sich aber eine MagSafe-Zertifizierung von Apple. Vermutlich auch, weil das eben nicht wenig Geld kostet und man das sparen möchte.

In den USA kostet die der Anker Car Mount übrigens ca. 35 Dollar und wird über Amazon verkauft. In Deutschland ist er noch nicht gelistet, aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Halterung auch in absehbarer Zeit hier sehen werden.

