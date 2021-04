Apple iPhone 12 (Pro): Magnetisches Zubehör von Anker startet

Anker schickt ab heute neues Zubehör für das Apple iPhone 12 (Pro) bei uns ins Rennen, welches aus einem Anker Magnetic Silicone Case und der bereits von uns erwähnten Anker PowerCore Magnetic 5K Powerbank besteht. Es handelt sich um MagSafe-Zubehör, wird aber nicht so vermarktet, da es nicht zertifiziert ist.

Powerbank von Anker überzeugt

Die Powerbank kostet 35,99 Euro und ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Ich habe sie in den letzten Tagen bereits ausprobieren können und kann sie empfehlen. Sie haftet gut am iPhone (ich nutze kein Case) und sitzt echt fest. So kann das iPhone geladen werden, während man es nutzt, auch wenn es damit recht dickt wird.

-->

Die Anker PowerCore Magnetic 5K Powerbank ist für mich aber derzeit die beste Lösung für eine mobile Powerbank, denn sie ist klein, mir reichen die 5000 mAh und selbst wenn man das iPhone dabei nicht nutzt, so haftet es eben an der Powerbank – das ist bei anderen Qi-Modellen nicht immer optimal (rutschig).

Ich kann die Powerbank also empfehlen und finde auch den Preis bei Amazon fair. Es gibt übrigens noch einen USB C-Anschluss (Power Delivery) und über eine LED sieht man, wie viel Akku die Powerbank noch hat. Mal schauen, ob Apple hier bald einen eigenen Akkupack zeigen wird – es soll ja angeblich einer geplant sein.

Anker mit magnetischer Silikonhülle

Neben der Powerbank hat Anker auch eine magnetische Silikonhülle für das iPhone 12 mini, für das iPhone 12 (Pro) und für das iPhone 12 Pro Max vorgestellt. Die ist mit unter 20 Euro deutlich günstiger als die Lösung von Apple, habe ich aber noch nicht getestet. Den Test der Hülle von Apple findet ihr übrigens an dieser Stelle.

Xiaomi hat die Apple AirPower-Platte erfolgreich umgesetzt Als Apple den Schritt zu Qi und kabellosem Laden ging, da präsentierte man auch die AirPower. Das sollte eine Ladeplatte werden, auf der man bis zu drei Qi-Modelle laden kann. Doch Apple stellte später fest, dass das nicht so leicht…29. März 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->