Anker zeigt günstiger Alternative für die AirTags

Die Apple AirTags sind ein kleiner Tracker, den man zum Beispiel mit einem iPhone suchen kann. Das funktioniert über Bluetooth und Apple nutzt dabei das Find My-Netzwerk (also alle iOS-Geräte), um diese kleinen Tracker weltweit zu lokalisieren.

Neuer Bluetooth-Tracker von Anker

Das kann dann eine gute Lösung für den Urlaub sein und so ein AirTag ist mit ca. 30 Euro gar nicht mal so teuer. Doch Anker hat jetzt eine günstigere Alternative in den USA vorgestellt und nutzt dafür die Eufy-Untermarke: Security SmartTrack Link.

Das ist ein Tracker, der mit 20 Dollar nur halb so teuer ist (ein AirTag kostet mit UVP eigentlich 40 Euro) und direkt ein Loch für den Schlüsselbund mitbringt, man spart also auch einen Anhänger. Allerdings gibt es noch kein Datum für Deutschland.

Der Tracker ist übrigens von Apple zertifiziert und kann über Find My (Wo ist?) gesucht und gefunden werden. In den USA ist die Nachfrage schon jetzt groß und die Lieferzeiten sind im Dezember. Ich vermute, dass der Tracker also erst 2023 zu uns kommt. Weitere Details zum Tracker gibt es auf der offiziellen Seite von Eufy.

Mein Tipp der Woche: Amazon Echo Studio Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich…5. November 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->