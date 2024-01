Another Code: Recollection – Neuer Trailer zur Spielesammlung erschienen

Mit Another Code: Recollection wollen Nintendo und das Entwicklerstudio Cing dem Point-and-Click-Adventure-Genre neuen Schwung verleihen und gleichzeitig zwei bereits für Nintendo DS und Nintendo Wii veröffentlichte Spiele als Remake für die Nintendo Switch-Plattform auf den Markt bringen. Mit dem Näherrücken des Erscheinungstermins des Spiels ist nun auch ein neuer Trailer zum Spiel verfügbar.

Another Code: Recollection – Ein Paket mit zwei Spielen

Im ersten Teil schlüpft man in die Rolle von Ashley und begibt sich auf die Suche nach seinem vermeintlich toten Vater, im zweiten Teil werden die Geheimnisse um den nahegelegenen See und Ashley’s Mutter erforscht. Beide Spiele wurden laut Nintendo „komplett überarbeitet und mit stark verbesserter Grafik, 3D-Umgebungen, neuer Sprachausgabe, neuen Rätseln und neuer Musik“ ausgestattet.

Zur Erinnerung: Mitte Dezember wurde eine Demoversion des Spiels im Nintendo eShop veröffentlicht. Wenn euch also der Stil des Spiels gefällt, dann ladet euch doch einfach die Demoversion herunter – ganz nach dem Motto: Erst ausprobieren, dann kaufen.

Another Code: Recollection erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für die Nintendo Switch-Plattform. Ich werde mir in den nächsten Monaten auch noch die Retail-Version kaufen.

