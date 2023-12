Another Code: Recollection – Nintendo veröffentlicht Übersichtstrailer und Demo-Version

Das Point-and-Click-Adventure Another Code war zu Zeiten des Nintendo DS und der Nintendo Wii zwar kein Kassenschlager, konnte aber dennoch überzeugen und eine kleine Fangemeinde aufbauen. Doch Nintendo und das Entwicklerstudio Cing haben die Serie auch 14 Jahre nach der letzten Veröffentlichung nicht vergessen.

Another Code: Recollection – Neue Technik auf gleicher Basis

Mitte Januar 2024 wird nämlich mit Another Code: Recollection ein Remake beider Teile für die Plattform Nintendo Switch veröffentlichen. Die Spielesammlung enthält die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienenen Another Code-Spiele in einer „komplett überarbeiteten Version mit stark verbesserter Grafik, 3D-Umgebungen, neuer Sprachausgabe, neuen Rätseln und neuer Musik“.

Um auch Neueinsteigern die Serie näher zu bringen, wurde nun ein Übersichtstrailer zum bevorstehenden Release veröffentlicht, der einige Gameplay-Szenen, Spielmechaniken und weitere Informationen ausführlich vorstellt.

Wenn euch das gezeigte Material gefällt, könnt ihr euch im Nintendo eShop eine Demoversion des Spiels herunterladen. Another Code: Recollection erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für die Nintendo Switch-Plattform. Das Spiel kann ab sofort auch über den Nintendo eShop vorbestellt werden.

