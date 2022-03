Apex Legends Mobile für Android und iOS wird 2022 kommen

So sieht Hogwarts Legacy in Aktion aus

Sony spendierte Hogwarts Legacy am gestrigen Abend eine eigene State of Play-Ausgabe und zeigte uns fast 15 Minuten lang, wie das Spiel aussieht und was uns hier ungefähr erwarten wird. Das Video dazu findet ihr am Ende des Beitrags. Hogwarts…18. März 2022 JETZT LESEN →