2023 könnte ein sehr spannendes Jahr für Apple werden

Apple hält sich mit ganz neuen Produkten gerne zurück und fügt neue Funktionen sehr verhalten hinzu. Manchmal gibt es auch große Upgrades, wie beim MacBook Air, aber neue Produkte wie eine Apple Watch Ultra sind dann doch eher selten.

Plant Apple fünf ganz neue Produkte?

Doch 2023 könnte laut Mark Gurman ein sehr spannendes Jahr für Apple werden, denn es sind viele Neuheiten geplant. Unter anderem ein „günstiges“ MacBook mit 15 Zoll, vielleicht wird das am Ende auch als großes MacBook Air vermarktet.

Es soll aber auch ein ganz neuer HomePod kommen und womöglich auch eine Mischung aus Apple TV, HomePod und Gerät mit Display. Außerdem rechnen wir mit einem noch größeren iPad, welches dann vermutlich in Richtung 15 Zoll geht.

Die größte und spannendste Neuerung könnte aber eine komplett neue Kategorie sein: VR-Headsets. Mit Apple Reality One steht wohl ein VR-Headset an, was dann ein paar Jahre später von einer VR-Brille (wohl aber erst nach 2025) ergänzt wird.

Fünf neue Produkte und eine neue Kategorie, das wäre sehr viel für Apple. Hinzu kommt wohl ein großes Upgrade für das iPhone, inklusive Ultra-Modell. Und ein Mac Pro mit einem „extremen Chip“ steht dann auch noch für 2023 auf dem Plan.

Wir werden sehen, ob das am Ende wirklich alles so kommt, denn Apple ist auch dafür bekannt, dass sie Dinge verschieben, wenn es gut läuft. Und das tut es trotz kleiner Upgrades weiterhin. Die Chancen stehen aber gut, dass 2023 eines der spannendsten Jahre bei Apple wird, vor allem das VR-Headset wird sehr interessant.

