Apple plant angeblich ein Ultra-iPhone

Mit der Apple Watch ging Apple erstmals den Schritt zu einem Ultra-Modell und nicht zu einem Pro-Modell wie bei den MacBooks, iPads, iPhones und anderen Produkten. Liegt aber wohl daran, dass LG die Markenrechte für Watch Pro hat.

Kommt ein Apple iPhone 15 Ultra?

Jedenfalls steht für kommendes Jahr wohl auch ein iPhone Ultra an, denn Mark Gurman ist davon überzeugt, dass wir ein iPhone 15 Ultra und kein iPhone 15 Pro Max sehen werden. Und es gäbe für 2023 auch einen durchaus guten Grund.

Kommendes Jahr soll Apple unter anderem den Schritt zu einer Periskop-Kamera beim großen iPhone gehen, die bekommt das kleine Pro-Modell nicht. Diese bietet einen viel besseren Zoom, kennen wir so bereits von einigen Android-Herstellern.

Ein logischer Schritt für Apple

Fände ich schade, aber Apple hat das Max-Modell schon beim iPhone 12 Pro mit einer besseren Kamera ausgestattet und früher bei den Plus-Modellen. Die großen iPhones bieten oft eine höhere Gewinnmarge, daher kann ich es auch verstehen.

Stellt sich nur die Frage: Reicht so eine Zoom-Kamera für den Zusatz „Ultra“ aus? Etwas, was Samsung und Co. seit Jahren verbauen? Eigentlich nicht, denn das wäre schon jetzt bei den Pro-Modellen angebracht, aber ich würde es Apple zutrauen.

Vielleicht ist das dann auch ein neuer Trend für eine Ultra-Kategorie über der Pro-Kategorie, die es Apple ermöglicht, in Zukunft noch teurere Produkte zu verkaufen.

