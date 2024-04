Apple plant mehrere neue AirPods für Ende 2024

Apple soll neue AirPods für das Jahr geplant haben, das haben wir schon häufiger gehört. Es war sogar davon die Rede, dass Apple bei den AirPods 4 mit einer sehr hohen Nachfrage rechnet. Jetzt hört man erneut, dass es hier Ende 2024 losgeht.

Eine neue Quelle spricht davon, dass die Produktion für einen Marktstart im vierten Quartal bereit ist und wir die vierte Generation der AirPods und neue „AirPods Lite“ sehen werden. Apple wirft danach die AirPods 2 und AirPods 3 aus dem Lineup.

Apple AirPods Max als Neuauflage

Diese Quelle spricht auch von neuen AirPods Max für 2024, aber da deutet sich bisher kein großes Upgrade an, vielleicht gibt es einfach nur USB C und das war es. Wir haben jedenfalls letztes Jahr gehört, dass Apple kein Interesse mehr daran hat.

Die AirPods Pro 3 stehen in diesem Jahr allerdings noch nicht an, daher gab es sowas wie AirPods Pro 2.5 als Mini-Upgrade mit USB C. Hier wird es erst 2025 eine neue Generation geben. Ich bin mal gespannt, ob dann der Stängel verschwindet.

