Apple AirPods Max wohl ohne U1-Chip

Apple präsentierte gestern die AirPods Max und wer jetzt bestellt, der wird erst Anfang 2021 beliefert. Einige Farben sind sogar erst in mehreren Monaten wieder erhältlich. Es ist unklar, ob die Nachfrage nur hoch, oder die Stückzahl gering ist.

AirPods Max ohne Ultrabreitband?

Es kommen aber so langsam immer mehr Details ans Licht und was mich doch ein bisschen gewundert hat: Es gibt keinen U1-Chip. Der UWB-Chip ist in den iPhones und mittlerweile auch der Apple Watch zu finden und ich hätte vermutet, dass Apple diesen Chip nun in alle kommenden Gadgets (vor allem hier) einbaut.

Auf der Produktseite von Apple gibt es eine Übersicht mit allen technischen Details und natürlich ist auch der H1-Chip für Bluetooth und Co. (es gibt sogar 2) dabei, nur der U1-Chip fehlt. Oder hat sich Apple dazu entschieden diesen noch nicht zu erwähnen, weil es aktuell noch keine einzige Funktion für den U1-Chip gibt?

Auf der Produktseite der Apple Watch Series 6 findet man auch keinen Hinweis, da hat Apple den U1-Chip aber auf der Keynote erwähnt. Mit dem U1-Chip wird es wohl möglich sein die Produkte im Raum zu lokalisieren. Es wird zwar nur wenige Menschen geben, die einen so großen Kopfhörer in der Wohnung suchen müssen, aber wie gesagt, ich hätte gedacht, dass alle neuen Produkte den U1-Chip erhalten.

Video: Die Apple AirPods Max

