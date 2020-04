Apple AirTags in Support-Video bestätigt

Apple plant ein neues Gadget, welches man am Schlüsselbund anbringen und dann über das iPhone und den neuen U1-Chip suchen kann. Dieses Gadget machte in den letzten Monaten immer wieder als „AirTag“ die Runde in der Gerüchteküche.

Nun können wir das Wort „Gerücht“ vermutlich streichen, denn Apple hat die AirTags diese Woche selbst „bestätigt“. In einem Support-Video von Apple war der Name für kurze Zeit zu sehen, das Video wurde allerdings schon wieder gelöscht.

Damit hat Apple gestern zwei neue Produkte geleaked, es stellt sich nur die Frage: Wann wird man die AirTags vorstellen? Vielleicht kommen sie auch schon heute, oder sie werden in ein paar Wochen auf der Apple WWDC 2020 offiziell vorgestellt.

