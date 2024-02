Apple iPhone 16 (Pro): Weitere Quelle spricht von Kamera-Knopf

Vor einigen Monaten gab es erste Hinweise, dass Apple nach dem Action Button in diesem Jahr schon wieder einen neuen Knopf beim iPhone einführen wird. Und die Hinweise haben sich seit dem verdichtet, es wird wohl ein echter Kamera-Knopf.

Man wird die Taste also leicht drücken können, um in der Kamera-App den Fokus zu setzen, ein Slide über die Taste aktiviert den Zoom und drückt man sie durch, dann startet die Aufnahme. Kennt man in ähnlicher Form von anderen Smartphones.

Der Weibo-Nutzer „Instant Digital“ schließt sich diesen Gerüchten an, er ist zwar nicht immer zuverlässig, hat aber schon einige Dinge (Gelb bei den iPhones, Spatial Video beim iPhone 15 Pro, Frostet Glas beim iPhone 15 und mehr) vorhergesagt.

Apple wird den neuen Knopf vermutlich auf der rechten Seite unter dem Power-Button platzieren, man wird ihn also im Querformat mit dem rechten Zeigefinger nutzen können. Ich bin gespannt, bei Sony finde ich diese Option immer ganz gut.

