Apple blickt auf eine verrückte Wearable-Zukunft

Mark Gurman sprach in seinem Newsletter für Bloomberg am Sonntag nicht nur über iOS 18 und das neue Design und Smart Home bei Apple, im Fokus der neuen Ausgabe standen vor allem die Wearables. Da hat Apple auch verrücktere Ideen.

Zum einen sei eine smarte Brille in Entwicklung, aber das dürfte jetzt niemanden, denn die Vision Pro ist nur der Zwischenschritt zu dieser Vision von Apple. Wobei die Möglichkeiten bei einer normalen Brille natürlich deutlich eingeschränkter sind.

Apple Ring und AirPods mit Kamera

Was mich persönlich überrascht hat, ist die Idee von AirPods mit einer Kamera. So könnten die AirPods mit KI dem Nutzer im Alltag hier und da Tipps geben, wenn sie etwas erkennen. Es geht also nicht um Fotos, sondern darum, Dinge zu erkennen.

Einen smarten Ring hatte Apple übrigens auch mal in Entwicklung, aber diese Idee wird derzeit nicht mehr verfolgt. Vor ein paar Tagen gab es Gerüchte, dass Apple sowas wieder aktiv plant, aber ich würde da eher Mark Gurman glauben, da er bei solchen Dingen zuverlässiger ist. So ein Projekt existiert(e) allerdings bei Apple.

Mit einer smarten Brille rechne ich früher oder später ebenfalls, beim Ring bin ich eher skeptisch, da wird Apple sicher auf den Markt reagieren und schauen, ob der aktuelle Trend (der noch sehr klein ist) anhält. AirPods mit einer Kamera kann ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wäre sowas im Alltag wirklich sinnvoll?

Prime Video: So vermarktet Amazon die Werbung Nachdem Amazon seinen Bezahl-Service Prime Video mit Werbung und weiteren Einschränkungen versehen hat, sammelten u. a. die dazugehörigen Prime-Video-Apps massenhaft schlechte Bewertungen. Die Werbung in Prime Video ist allerdings „gekommen, […]26. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->