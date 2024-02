Apple ist eher „unentschlossen“ bei Smart Home

Apple soll an einem HomePod mit einem großen Display arbeiten, welches in etwa die Größe eines iPads hat, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg.

Es sei aber unklar, wie und wann dieser HomePod kommt, vor 2025 wird das mit Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand nichts. Apple arbeitet intern außerdem an einem smarten Display, welches man angeblich an einer Wand anbringen kann.

Apple: Viele Ideen, keine Produkte

Darüber hinaus gibt es ein Konzept für eine Kombination aus Apple TV, HomePod und FaceTime-Kamera. Die Quelle spricht aber davon, dass Apple „unentschlossen“ bei Smart Home sei, es gibt viele Konzepte und Ideen, aber keine konkreten Pläne.

Das sieht man auch beim HomePod selbst, der 2021 eingestellt wurde und 2023 ein Comeback feierte. Seit dem gibt es aber keinen Fokus auf den Speaker und der HomePod mini wurde nicht aktualisiert. Es gibt Smart Home-Produkte bei Apple und man verknüpft auch Geräte, da wäre in diesem Bereich aber viel mehr möglich.

Doch das ist nicht die lukrativste Sparte, viele Konkurrenten verkaufen ihre Geräte sogar mit Verlust, denn es geht oft nur um Marktanteil, um die Assistenten in die Zimmer der Menschen zu bekommen. Apple hat hier ein anderes Geschäftsmodell.

Ich finde es ein bisschen schade, aber wer weiß, bei Apple steht angeblich viel mit Blick auf KI und Siri an und das motiviert eventuell, dass man dieses Thema (Smart Home mit mehr Speakern) wieder etwas intensiver für die Zukunft angehen wird.

