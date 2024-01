Apple erklärt, warum Sideloading für iOS nur nach Europa kommt

Apple hat gestern die erste Beta von iOS 17.4 veröffentlicht und öffnet damit iOS als Plattform. Außerdem wird es Alternativen für Apple Pay geben. Wer nicht in der EU wohnt, der wird sich vermutlich fragen: Warum geht Apple diesen Schritt nur hier?

Apple argumentiert mit Sicherheit

Ich habe mir gestern die Pressemitteilung durchgelesen und die liest sich wie eine große Sicherheitslücke, die bald auf das iPhone zukommt und die Apple so gut es geht abmindern möchte. Die EU wird hier als sehr negativ von Apple dargestellt.

Im Support-Bereich wird Apple dann noch klarer und gibt offen zu, dass man auch jetzt gegen diese Änderung ist und das nur macht, weil es die EU möchte. Es wird iOS bald zu einer unsicheren Plattform machen, daher passiert das nur in Europa.

Apple bietet diese Änderungen außerhalb der EU nicht an, weil dies nicht das sicherste System für unsere Nutzer ist. (…) Bei Apple haben wir jede Innovation immer auf einer entscheidenden Grundlage aufgebaut: dem Vertrauen unserer Nutzer. Und wir haben dieses Vertrauen nie als selbstverständlich angesehen. Aus diesem Grund haben wir – von unseren Betriebssystemen bis hin zum App Store – von Anfang an Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre und die Sicherheit eingebaut.

Apple listet auch direkt Dinge auf, welche die Sicherheit gefährden und gibt an, dass Apps sogar die Daten der Nutzer klauen könnten. Und auch Piraterie von Apps wird ein Thema sein. Der Digital Markets Act sei laut Apple ein Sicherheitsproblem.

Am Ende geht aber es nur um Geld

Das Unternehmen macht den Schritt so kompliziert wie möglich, darüber hat sich bereits der Chef von Epic beschwert. Doch kein Wunder, der App Store ist eine der lukrativsten Einnahmequellen. Es geht nicht um Sicherheit, es geht um viel Geld.

Apple würde sich auch nicht hinstellen und macOS als unsichere Plattform für die Nutzer bezeichnen, dabei sind iOS und macOS jetzt in etwa auf einem Level. Das Argument mit der Sicherheit ist vorgeschoben, ein Gewinneinbruch ist die Gefahr.

Dabei gibt es mittlerweile auch in anderen Ländern, selbst in den USA, immer mehr Stimmen, die für eine offene Plattform werben. Apple geht diesen Weg nur in der EU, aber es würde mich nicht wundern, wenn die US-Regierung hier bald mitzieht.

