Apple Event am 7. September ist offiziell

Apple hat soeben bestätigt, was sich bereits angedeutet hat: Das Apple Event für die neuen iPhones findet am 7. September statt. Die Keynote wird wieder live von Apple übertragen, in Deutschland wäre das ab 19 Uhr.

Man darf mit dem iPhone 14, iPhone 14 Max statt Mini, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max rechnen. Außerdem noch mit einer Apple Watch Series 8 und die kommt mit einer neuen und größeren (Pro?) Version daher.

Das dürfte es gewesen sein, vielleicht noch neue AirPods Pro 2, aber iPads und Macs sollen erst im Oktober kommen. Die Ankündigung kam früh, vermutlich weil man wieder mehr Zeit für Medien-Einladungen braucht.

