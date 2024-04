Apple wirft angeblich Feingewebe nach Kritik aus dem Zubehör-Portfolio

Apple trennte sich letztes Jahr von Leder und betont immer wieder, dass das so bleibt. Doch der Ersatz kommt nicht so gut an, denn Feingewebe (FineWoven) hat sehr viel Kritik zum Start bekommen. Angeblich ist das daher schon Geschichte.

Feingewebe: Apple stellt die Produktion ein

Wie man hört, hat Apple die Produktion der Hüllen und Armbänder aus Feingewebe bereits eingestellt und für 2024 ein neues Material. Das kennen wir noch nicht, die Produktion von Feingewebe-Zubehör wurde allerdings schon von Apple beendet.

Falls das stimmt, dann hat Apple vermutlich noch genug Zubehör für den Sommer produzieren lassen, um die paar Monate bis zum Herbst-Event zu überbrücken. Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Feingewebe sowieso nicht so hoch ist.

Spannend wäre, sofern diese Meldung stimmt, welchen Ersatz man sich bei Apple ausgesucht hat, denn man benötigt ein „Premium-Material“ im Lineup, da man mit Zubehör gutes Geld verdient. Und ich bin gespannt, wie man das vermarktet, also ob man öffentlich zugibt, dass Feingewebe vielleicht nicht die allerbeste Wahl war.

